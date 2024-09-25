Giriş Tarihi: 25 Eylül 2024, 00:16 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2024, 00:25

Tarsus'ta saman yüklü tır alev alev yandı. Olay, akşam saatlerinde Tarsus- Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde meydana geldi. Seyir halinde olan L.D. yönetimindeki 27 AEJ 096 plakalı saman yüklü tır alev aldı. Durumu fark eden şoför, tır güvenlik şeridine çekip, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, çekici ve dorseyi saran alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla yangın söndürüldü. Sürücünün yara almadığı yangında tır kül oldu.

Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.