Mersin Tarsus'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kaza, Çöplü Mahallesi Tuzla mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 CSD 49 plakalı tır, Ferdi Fodul'un kullandığı 01 DT 184 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle cip sürücüsü Ferdi Fodul olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, tır sürücüsü ile cipte bulunan 5 yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumları hakkında henüz net bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olay yerinde detaylı inceleme yaptı.