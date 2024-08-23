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Tarsus'ta Feci Kaza: Tır ile Cip Çarpıştı, 1 Ölü, 6 Yaralı
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Tarsus'ta Feci Kaza: Tır ile Cip Çarpıştı, 1 Ölü, 6 Yaralı

Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024, 21:32   |   Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2024, 21:32

Mersin Tarsus'ta Çöplü Mahallesi Tuzla mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile cipin çarpışması sonucu cip sürücüsü Ferdi Fodul olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, tır sürücüsü ve cipte bulunan 5 kişi yaralanarak Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin Tarsus'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı. Kaza, Çöplü Mahallesi Tuzla mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 CSD 49 plakalı tır, Ferdi Fodul'un kullandığı 01 DT 184 plakalı ciple çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle cip sürücüsü Ferdi Fodul olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, tır sürücüsü ile cipte bulunan 5 yaralıyı Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumları hakkında henüz net bilgi verilmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlanırken, ekipler olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

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