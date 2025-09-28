PODCAST CANLI YAYIN

Tarımsal atıklardan enerji üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Adana'da tarımsal atıklardan enerji üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Zağarlı Mahallesi'nde tarımsal atıklardan enerji üreten fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrika çalışanları yanmayan ham maddeleri zarar görmemesi için başka alana taşıdı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelip yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.

Bunlar da Var

Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Turist kadınlarla rezil dans kamerada!
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı: Eyvah düşmüş, koş | VİDEO
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Güllü’nün ölmeden önceki son anları A Haber’de! İşte o anlar
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!
Acı kayıp! Şarkıcı Güllü hayatını yitirdi… ATV’deki Aile Saadeti dizisi son hatırası oldu!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle