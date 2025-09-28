Tarımsal atıklardan enerji üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 16:38

Adana'da tarımsal atıklardan enerji üretilen fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Zağarlı Mahallesi'nde tarımsal atıklardan enerji üreten fabrikada yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrika çalışanları yanmayan ham maddeleri zarar görmemesi için başka alana taşıdı. İtfaiye ekipleri olay yerine gelip yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışması devam ediyor. Yangının neden çıktığıyla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.