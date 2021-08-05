Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli açıkladı! Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği kuruluyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulacağını söyledi. Bakan Soylu ise, bölgeye 20 milyon liralık yardım gönderildiğini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. 4 Ağustos'tan sonra 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının vaktinin geldiğini, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle konuyu paylaşacaklarını belirtti.