Haberler Haber Videoları Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli açıkladı! Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği kuruluyor

Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli açıkladı! Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği kuruluyor

Tarım ve Orman Bekir Pakdemirli açıkladı! Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği kuruluyor
05.08.2021 21:59
Ana Sayfa 00:42
Günel Zeynalova sosyal medyada...
Ana Sayfa 00:21
Vatandaştan Meral Akşener’e...
Ana Sayfa 00:41
İkimizin Sırrı 1. bölüm 6....
Ana Sayfa 03:29
Songül Karlı ile İbrahim...
Ana Sayfa 00:13
Atalanta, Merih Demiral'ı...
Ana Sayfa 01:12
Sivas İmranlı'daki Yeşilgöl'e...
Ana Sayfa 00:36
Sinan Engin’in kızı Elif Engin...
Ana Sayfa 02:38
Denizlerde av yasağı sona...
Ana Sayfa 05:59
Yanan ormanlar nasıl...
Ana Sayfa 01:58
Ümitcan Uygun'un ağabeyi...
Ana Sayfa 03:16
Yeniköy Termik Santralinde...
Ana Sayfa 06:34
17 yıl sonra bir ilk! O türkü...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulacağını söyledi. Bakan Soylu ise, bölgeye 20 milyon liralık yardım gönderildiğini duyurdu.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "(28 Temmuz-5 Ağustos) 44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185'i kontrol altına alındı. 4 Ağustos'tan sonra 16 uçak, 56 helikopter, 850 arazöz ve su tankeriyle de etkin müdahalemize devam ediyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği'nin kurulmasının vaktinin geldiğini, Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle konuyu paylaşacaklarını belirtti.

Haber Videoları
SON DAKİKA