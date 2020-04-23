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Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 23 Nisan paylaşımı: Sevgili çocuklar, gelecek sizin ellerinizde...

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 23 Nisan paylaşımı: Sevgili çocuklar, gelecek sizin ellerinizde...
23.04.2020 18:14

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin bir paylaşım yapıldı. Payaşımda, "Sevgili çocuklar, gelecek sizin ellerinizde..." ifadelerine yer verildi.


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