Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin bir paylaşım yapıldı. Payaşımda, "Sevgili çocuklar, gelecek sizin ellerinizde..." ifadelerine yer verildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 23 Nisan paylaşımı: Sevgili çocuklar, gelecek sizin ellerinizde...
23.04.2020 18:14
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