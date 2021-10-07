Tarım Kredi market fiyatları | Diğer marketlerden daha mı pahalı? Genel Müdür Bayram Ali Yıldırım iddialara cevap verdi

Son dakika haberleri... Tarım Kredi market fiyatları tüketicilerin en çok merak ettiği konulardan biri! Geçtiğimiz hafta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki Tarım Kredi marketinden yaptığı alışveriş sonrası bir kez daha gündeme gelen marketlerle ilgili CHP yandaşı medya "zincir marketlerden daha pahalı" haberleri yapmıştı. Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ Genel Müdürü Bayram Ali Yıldırım bu iddialarla ilgili "Paylaşılan fiyatlar bizim raflarımızdaki fiyatlar değiller. Yanlış bilgiler var. Zannediyorum o haberlerde gösterilen fiyatlar bizden ürünü alıp internet üzerinden satanların fiyatları. Bizim raf fiyatlarımız diğer aktörlerden daha uygun." ifadelerini kullandı. Yıldırım ayrıca yıl sonuna kadar 700 2022'nin ilk 6 ayında da 100 mağazaya ulaşacaklarını belirtti.