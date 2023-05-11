Tarihçi Murat Bardakçı'dan CHP'li Avukat Feyza Altun'un intikam ve tehditlerine tepki!

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Avukat Feyza Altun, Erzurum'da tepkiyle karşılanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vermeyen ünlülerden intikam almak için yemin etmiş ''Bugün konuşmayan susan o ünlüler korkaklığınızı unutmayacağız. Sonra yalandan sevinmeyin. Tek tek gelip “o gün neredeydiniz” diye hesap soracağız!'' demişti. Tarihçi Murat Bardakçı tarihi seçimlere günler kala CHP zihniyetinin artan tehdit ve intikam yeminleri hakkında "İktidara gelip güce kavuştukların düşünün, Böyleleri, İstiklâl Mahkemeleri’ne bile rahmet okuturlar!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...