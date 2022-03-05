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Tarihçi İlber Ortaylı, Batı ve Rusya-Ukrayna krizine dikkat çekti: Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek

Tarihçi İlber Ortaylı, Batı ve Rusya-Ukrayna krizine dikkat çekti: Türkiye'nin rolü daha da büyüyecek
05.03.2022 00:24

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Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber ortaylı, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin A Haber'e özel bir röportaj verdi. Savaş sürerken Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları değerlendiren İlber Ortaylı, "Türkiye'nin rolü daha büyüyecek sonraki pozisyonu daha kuvvetlenecek bunu tanıması lazım herkesin çünkü başka türlü denge tesis edilemez." dedi. Ortaylı ayrıca Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakimiyet sağladığını belirterek Batı'nı bunu engellemeye çalıştığını söyledi. Ünlü tarihçi, "Türklerin bahri hakimiyetinin tanınması gerekir." ifadelerini kullandı.

Haber Videoları
Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber ortaylı, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşa ilişkin A Haber'e özel bir röportaj verdi. Savaş sürerken Batı'nın Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımları değerlendiren İlber Ortaylı, "Türkiye'nin rolü daha büyüyecek sonraki pozisyonu daha kuvvetlenecek bunu tanıması lazım herkesin çünkü başka türlü denge tesis edilemez." dedi. Ortaylı ayrıca Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hakimiyet sağladığını belirterek Batı'nı bunu engellemeye çalıştığını söyledi. Ünlü tarihçi, "Türklerin bahri hakimiyetinin tanınması gerekir." ifadelerini kullandı.
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