Tarih saat bilgisi verildi! 1 Şubat kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman yapılacak?

1 Şubat Pazartesi kabine toplantısı ne zaman yapılacak? Kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısının ne zaman olacağı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Koronavirüs önlemlerinin kaldırılıp kaldırılmayacağı sorgulanıyor. Gündemde hafta içi ve hafta sonu yasakları ile kafelerin, restoranların, lokantaların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Toplantıda 15 Şubat’ta açılması planlanan okullarda eğitimin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacağına ilişkin detaylı bilgiler verilmesi bekleniyor.

Kabine toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Şubat kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı Türkiye'nin gündeminde yer alan bir konu oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenirken, yasaklarda esneme yapılıp yapılmayacağı ele alınacak. Hafta içi ve hafta sonu yasakları, kafe ve restoranlarının açılması, okullarda eğitimin yüz yüze yapılıp yapılmayacağı gündeme gelecek.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü (1 Şubat 2021) Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Toplantının saat 15:00'te başlaması bekleniyor.

TOPLANTIDA NELER OLACAK?

Başkan Tayyip Erdoğan'ın Elazığ programı nedeniyle geçen hafta yapılamayan kabine toplantısıüç haftalık aranın ardından bugün gerçekleşecek.

Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantının ana gündem maddesini koronavirüs kısıtlamalarında atılacak adımlar oluşturacak. Başta 65 yaş üstü ve 20 yaş altına getirilen kısıtlamalar olmak üzere, hafta sonu yasaklarında enseme olup olmayacağı da kabinede ele alınacak başlıklar arasında yer alıyor.

Bu kapsamda kısıtlama uygulanan saatlerin esnetilmesi kararının alınabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı ve illerdeki durumla ilgili kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda merakla beklenen lokanta, kafe ve restoranların durumu da görüşülecek.

Bu kapsamda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılmasına dönük son değerlendirme yapılacak.

Yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun da kapsamlı şekilde değerlendirileceği kabinede şubat ayı içinde açıklanması beklenen reform çalışmaları ve AB ile sürdürülen temaslarla ilgili de son değerlendirmeler yapılacak.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta içi her akşam 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Vatandaşlar kısıtlamaların ne zaman gevşetileceğini merak ediyor.

Bir süredir düşüşte olan vaka satıları son 1 haftada yeniden artışa geçti. Hürriyet'te yer alan habere göre, Kabine toplantısında kısıtlamalar ile ilgili yeni kararlar da değerlendirilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması ise şu an için beklenmiyor.

LOKANTALAR... KADEMELİ, SINIRLI, HES'Lİ

Lokanta, restoran ve kafelerin vaka sayısına bağlı olarak kademeli, sınırlı kapasiteyle ve HES kodu sorgulamasıyla mart ayında açılabileceği belirtiliyor.

Erdoğan, bu mekanların durumuyla ilgili, "Restoran işletmecilerine ilişkin kısıtlamalarla ilgili konuyu kabine toplantımızda yeniden ele alacağız. Her ne kadar işi sıkı tutacağız deseler de maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek, risk almak istemiyoruz. O nedenle veriler önümüze bir gelsin. Buna göre değerlendirmemizi yapıp uygun ise adımları atarız. Lokantalarımızı vesaire biraz gözetleme gibi bir düşüncemiz var" demişti.