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Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır! Başkan Erdoğan'dan Tank-Palet fabrikası açıklaması

Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır! Başkan Erdoğan'dan Tank-Palet fabrikası açıklaması
02.07.2021 14:49
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programlar kapsamında Sakarya’ya geldi. İlk ziyaretini Arifiye ilçesinde bulunan Tank-Palet Fabrikası’na yapan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun "fabrikanın Katarlılara satıldığı" iddiasına yanıt veren Erdoğan, "Bu fabrikamız 1973'ten beri TSK'ya, ordumuza hizmet veriyor. 4 yıl önce de bu tesisi milli savunma bakanlığı bünyesine aldık. 2019'da Bakanlığımız ve BMC ile imzalanan protokolle fabrikada yeni bir döneme başlattık. Fabrikamızın mülkiyeti Hazine'nin, tahsisi Milli Savunma Bakanlığınındır. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır." dedi.


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