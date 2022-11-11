Tanju Özcan, İngiltere'de Amberin Zaman ile fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu'nu bombaladı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İngiltere ziyaretlerini değerlendirken, Amberin Zaman ile paylaştığı fotoğrafı da yorumladı.







İNGİLTERE'DE KİMLERLE GÖRÜŞTÜ?

Özcan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun İngiltere gezisiyle ilgili olarak, "Amerika gezisini haberlerden izlemiştik. İngiltere gezisini çok takip edemedim. İngiltere'ye niye gitti? İngiltere'de kimlerle görüştü? Bilmiyorum." ifadelerini kullandı.







AMBERİN ZAMAN İLE FOTOĞRAFI YAKIŞTIRAMADIM"

Tanju Özcan ayrıca Kılıçdaroğlu'nun fotoğraf çektirdiği ve PKK'ya verdiği destekle bilinen Amberin Zaman'a ilişkin "Amberin Zaman ile fotoğraf paylaşmasını Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'na yakıştıramadım." dedi.







PKK İLE NASIL HELALLEŞECEĞİZ?

Özcan ayrıca Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çıkışına ilişkin "Helalleşmek güzel bir şey ama herkesle helalleşemezsiniz. Biz PKK ile nasıl helalleşeceğiz. Olmaz böyle bir şey." ifadelerini kullandı.







FETÖ VE PKK SEVİCİSİ "ZAMAN"

Amberin Zaman 2023 yılında FETÖ terör örgütü ele başı Fetullah Gülen ile görüşmüş ve ziyaretin ardından "Gülen'i görmek tanımak istiyordum, soluduğu iklimi anlamak istiyordum." ifadelerini kullanmıştı. Zaman öte yandan pek çok teröristle de görüşmüş hatta onlara minnet ettiğini de dile getirmişti.







PARTİDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Kesin ihraç istemiyle CHP Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, "partiden bir yıl geçici çıkarma" cezası verilmişti.







CHP'Lİ ÜZÜLDÜ HDP'LİLER SEVİNDİ

Partiden ihraç edilen Özcan ise yaptığı açıklamada "Gerçekten Atatürkçü CHP'liler bu karara üzüldü. CHP içerisinden de mutlu olanlar var hatta bu akşam kutlama yemeği bile yaparlar. Bu karar hakkında HDP'li yöneticiler de mutlu oldu. Benim hakkımda bu kararı veren Disiplin Kurulunun başında Sayın Genel Başkanımız (Kemal Kılıçdaroğlu) var ama umuyorum ki kendisi de bu karardan mutlu değildir." ifadelerini kullanmıştı.