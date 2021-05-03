RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Tam kapanma etkisini gösterdi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Olumlu tabloyu görmeye başladık

Tam kapanma etkisini gösterdi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Olumlu tabloyu görmeye başladık

Tam kapanma etkisini gösterdi mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Olumlu tabloyu görmeye başladık
03.05.2021 13:36
Ana Sayfa 05:27
Kötü reklam! Pınar Altuğ ve...
Ana Sayfa 00:52
Ceza yazan polisin plakasını...
Ana Sayfa 00:50
Eski eş önünü kesip, zorla...
Ana Sayfa 01:35
12 bin liraya aldı 90 bin lira...
Ana Sayfa 01:43
Bakan Hulusi Akar'dan...
Ana Sayfa 04:22
2 haftada 1 aylık oto...
Ana Sayfa 01:00
Kağıt Ev 3. Bölüm ön izleme...
Ana Sayfa 03:01
Milyoner'de dikkat çeken Kemal...
Ana Sayfa 01:30
Erman Toroğlu: Karate...
Ana Sayfa 00:30
Bozkır Arslanı Celaleddin...
Ana Sayfa 02:18
Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun...
Ana Sayfa 00:20
İstanbul Boğazı'nda dikkat...

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Edirne'de değerledirme toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, vaka sayısının düşmesini test sayısının azalmasına bağlayanlara da "Testler semptom gösteren kişilere yapılır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sonucudur." diyerek yanıt verdi.


Türkiye, koronavirüs vakalarının tekrar artmasıyla birlikte geçtiğimiz haftadan itibaren 17 günlük tam kapanmaya girdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bu süreçte illeri gezerek bölgesel olarak değerlendirmelerde bulunuyor. Bakan Koca bugün de Edirne'deydi.

Edirne Valiliği'nde toplantı öncesi açıklama yapan Fahrettin Koca şunları söyledi:

"Bölgelerde durum değerlendirmesi yapayoruz. Bugün Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber toplantı gerçekleştirdik.

Ülkemizde son haftalarda gördüğümüz korona hasta sayıları nedneiyle tam kapanmaya geçilmek zorunda kalındı. Vaka sayısında istediğimiz seviyeye gelmediğimzi için 17 günlük tam kapanmada düşüş yaşayacağımızı düşünüyoruz.

Olumlu tabloyu görmeye başladık. Yakında ağır hastalara da etki edeceğini bekliyoruz.

Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayılarıile ilgili asılsız değerlendirmeler görüyoruz. Bir defa daha ifade etmek istiyorum. Testler semptom gösteren kişilere yapılır. Kısıtlamalarla birlikte başvuru sayısı düşüyor. Bu da vaka sayısını düşürüyor. Test sayısının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sonucudur.

Düşüş hızını artırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Tekraren söylüyorum bu sürecin sonunda vaka sayılarının ciddi derecede düştüğü bir bayramı yaşamaak istiyoruz.

Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayısı 98. Edirne'de vaka sayısı yüzde 50 azaldı. 65 yaş üstü aşılama sayısı yüzde 88.

Çanakkale, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'daki son durumu değerlendireceğiz. Toplantımızın sonucu ile ilgili olarak akşam saatlerinde sizleri bilgilendireceğim." Bakan Koca sırası gelen vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Haber Videoları