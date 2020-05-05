Talimatını Başkan Erdoğan vermişti! Atatürk Havalimanı'ndaki hastanenin içi ilk kez görüntülendi!

05.05.2020 12:07

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında 9 Nisan'da inşaatına başlanan Atatürk Havalimanı Hastanesi'nin içi ilk kez görüntülendi. 184 bin metrekare alana kurulan hastane, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 1008 adet yatak kapasiteli olan merkezde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdikten sonra inşaatına 9 Nisan'da başlanan ve 1008 yatak kapasiteli olacağı belirtilen Atatürk Havalimanı Hastanesi ile ilgili çalışmalar, 4 bin kişi tarafından 3 vardiya şeklinde yürütülüyor.

Yaklaşık bir aydır süren hummalı çalışmalarla hastanenin bazı blokların tamamlandığı görülürken, yapım çalışmasının 24 Mayıs'ta bitmesi bekleniyor.

SALGIN, DEPREM VE AFET HASTANESİ OLARAK KULLANILACAK

İnşaatına hızla devam edilen hastanenin salgın, deprem ve afet hastanesi olarak kullanılması hedefleniyor.

1008 yatak kapasiteli hastanenin içini ilk kez TRT Haber görüntüledi. 184 bin metrekare alana kurulan hastane, 70 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. 1008 adet yatak kapasiteli olan merkezde istenildiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.

Bu sağlık merkezi tamamlandığında, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olacak.

Başkan Erdoğan, 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, İstanbul'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.