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Taliban heyeti ile görüşme! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan açıklamalar…

Taliban heyeti ile görüşme! Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’ndan açıklamalar…
14.10.2021 18:08
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Taliban heyeti temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Ankara'ya gelen Taliban hükümeti ile kritik görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda yapıldı. Görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunduk. Biz Batılılar gibi üst perdeden değil, önemini anlatarak tavsiyelerde bulunduk. Kapsayıcı olmaları gerektiğini söyledik. Taliban dışında gruplardan kişilerin de yönetime dahil olması gerektiğini anlattık. Kadınların, çocukların ve kızların eğitimi konusunda, iş hayatına katılım konusunda tavsiyeleri paylaştık. " ifadelerini kullandı.

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