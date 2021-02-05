Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den 'Boğaziçi provokasyonu'na ilişkin çarpıcı değerlendirme!

Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonun fitilini ateşledi. Provokatörlerin sokakları karıştırma çabaları sürerken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.
Son dakika haberi... Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne Melih Bulu'nun atanmasının ardından CHP ve HDP'li isimler üniversitede provokasyonun fitilini ateşledi. Provokatörlerin sokakları karıştırma çabaları sürerken Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'den çarpıcı bir değerlendirme geldi.