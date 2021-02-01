Takvim Ali Akman için 1 Şubat’ı işaret etmişti! Ali Akman'ın yeni takımı belli oldu Eintracht Frankfurt'a imzayı attı

İki ezeli rakip Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bu sezonda karşı karşıya getiren isimlerden biri Ali Akman'dı. Bursaspor'un 18 yaşındaki yıldızı Ali Akman'ın yeni takımı en çok merak edilen gündem maddelerinden biri haline gelmişti. Ali Akman tercihini Avrupa'dan yana kullandı. Takvim’in yeni takımının 1 Şubat’a kadar belli olacağını özel duyurduğu Bursasporlu Ali Akman, Alman kulübü Eintracht Frankfurt’a imza attı.

Bursaspor'un genç forveti Ali Akman'ı Alman kulübü Eintracht Frankfurt kaptı. Takvim'in özel haberiyle transferi için 1 Şubat'ı işaret ettiği 18 yaşındaki futbolcu, kendisini Avrupa'dan birçok takımın istemesine rağmen Frankfurt'la anlaştı ve yeni kulübü ile sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere sözleşme imzaladı.

Sezonun ikinci yarısını Bursaspor'da tamamlayacak olan Ali Akman, ligin bitimiyle yeni takımı Eintracht Frankfurt'a katılacak.

Bursaspor ise bu transferden herhangi bir bonservis bedeli almayacak. Oyuncu için Alman kulübü, Bursaspor'a 400 bin Euro yetiştirme bedeli ödeyecek. Frankfurt'tan yapılan açıklamada Ali Akman ile 1 Temmuz 2021'den itibaren aktif olmak kaydıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Bursaspor, Ali'yi devre arasında bonservisiyle transfer etmek isteyen Manchester City'ye satmak istese de oyuncu tercihini Eintracht Frankfurt'tan yana kullandı.

Ali Akman ile ilgili konuşan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic; "Türk futbolundaki en büyük yeteneklerden birini kazandık. Gelecek yıllarda geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ali Akman istediği zamana ve desteğe burada sahip olacak. Böylesi bir genç yeteneği kadromuza kattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sezonu Bursaspor'da tamamlayacak olan 18 yaşındaki Ali Akman, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni takımına katılacak. Ali Akman bu sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.