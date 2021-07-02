Haberler Video Haber Videoları Taksit sayılarında yeni düzenleme: Cep telefonu, tablet, bilgisayar, beyaz eşya ve mobilya...

Taksit sayılarında yeni düzenleme: Cep telefonu, tablet, bilgisayar, beyaz eşya ve mobilya...

Taksit sayılarında yeni düzenleme: Cep telefonu, tablet, bilgisayar, beyaz eşya ve mobilya...
02.07.2021 00:35
Ana Sayfa 00:35
Bakan Koca'dan sevindiren...
Ana Sayfa 00:36
Başkan duyurdu: Yayın yayında
Ana Sayfa 02:00
3. doz aşı randevusu nasıl...
Ana Sayfa 09:42
Younes Belhanda'nın yeni...
Ana Sayfa 00:56
İmamoğlu CHP'li Nas'ı...
Ana Sayfa 02:32
Diyanet'ten 81 ile 15 Temmuz...
Ana Sayfa 00:33
'Cinsel Taciz' Etek altı...
Ana Sayfa 02:47
Elmalı Davası'nda flaş...
Ana Sayfa 02:35
Kredi kartı kullananlar...
Ana Sayfa 05:10
Ailenin yakın komşusu Osman...
Ana Sayfa 01:18
MasterChef güzelinin estetik...
Ana Sayfa 02:06
İstanbul'da tekel bayisine...

Taksit sayılarında yeni düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mal ve hizmet satışlarından hizmet sayısı 12 ayı geçemeyecek. Yayınlanan karar ile cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde taksit sayısı da belli oldu. işte detaylar...


Taksit sayılarında yeni düzenlemeye gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mal ve hizmet satışlarından hizmet sayısı 12 ayı geçemeyecek. Yayınlanan karar ile cep telefonu, mobilya, tablet ve bilgisayar gibi ürünlerde taksit sayısı da belli oldu. işte detaylar...
Haber Videoları