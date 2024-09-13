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Taksimetre açmayan taksilere ceza!
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Taksimetre açmayan taksilere ceza!

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024, 18:37 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024, 18:37

İstanbul Taksim Meydanı’nda turizm polisleri tarafından yapılan denetimde, iki taksi şoförüne taksimetre açmadıkları, müşteriyle pazarlık yaptıkları ve araç ruhsatı olmadığı gerekçesiyle toplam 9 bin 565 lira para cezası kesildi. Cezaya tabi tutulan iki araç trafikten men edildi.

İstanbul Taksim Meydanı'nda turizm polislerinin gerçekleştirdiği ticari taksi denetimlerinde, iki taksi şoförüne ihlaller nedeniyle toplamda 9 bin 565 lira para cezası kesildi. Araçları trafikten men edilen şoförlerin, taksimetre açmamak ve ruhsatsız araç kullanmak gibi suçlar işlediği belirlendi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı turizm polisleri, özellikle turistlerin yoğun olarak bulunduğu Taksim Meydanı'nda taksi denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan kontrollerde, durdurulan araçların ruhsatları ve diğer belgeleri dikkatle incelendi. Şoförlerin, emniyet kemeri kullanıp kullanmadığı, taksimetre açıp açmadığı ve yolcu seçip seçmediği titizlikle kontrol edildi. Bu denetimler, özellikle turistleri koruma amacıyla gerçekleştirildi.

Taksimetre Açmadan Pazarlık Yapan Şoföre 3 Bin 135 Lira Ceza

Yapılan denetimlerde bir taksi şoförünün, taksimetreyi açmadan müşteriyle pazarlık yaptığı tespit edildi. Bu durum üzerine şoföre, 3 bin 135 lira para cezası kesildi. Taksimetre kullanımı, yolculuk sırasında şeffaf bir ücretlendirme için zorunlu tutulurken, bu tür ihlaller hem yerel halkın hem de turistlerin mağduriyetine yol açabiliyor.

Ruhsatsız Araç Kullanan Şoföre Ağır Ceza

Bir başka denetimde ise ruhsatsız araç kullanan bir taksi şoförüne, 6 bin 430 lira para cezası verildi. Ruhsatsız araç kullanmak, trafikte hem güvenlik hem de düzen açısından ciddi riskler barındırıyor. Bu sebeple, söz konusu araç trafikten men edilerek gerekli yasal işlemler başlatıldı.

Turistlere Taksimetre Uyarısı

Denetimler esnasında, polis ekipleri turistlere yönelik bilgilendirme yapmayı da ihmal etmedi. Taksiye binen turistlere, seyahat ettikleri araçlarda taksimetrenin açık olduğuna dikkat etmeleri gerektiği hatırlatıldı. Bu uyarı, turistlerin haksız ücretlendirme ile karşı karşıya kalmalarını önlemek amacıyla yapıldı.

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