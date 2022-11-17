Taksim İstiklal Caddesi patlamasında ölmüştü Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar... Acılı baba konuştu: "Ben ölünce Yasin okuyacaktı görev bana düştü"

Taksim İstiklal Caddesi patlamasında ölmüştü Nurettin Uçar'ın kızı Yağmur Uçar... Acılı baba ilk kez konuştu. İstanbul Beyoğlu'nda 13 Kasım'da bir patlama meydana geldi. İstiklal Caddesi'ndeki patlamada 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

Taksim'de meydana gelen hain saldırıda hayatını kaybedenlerden 15 yaşındaki Yağmur Uçar'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ve Diriliş Ertuğrul dizileriyle tanınan oyuncu Nurettin Uçar'ın kızı olduğu ortaya çıktı.Oyuncu Nurettin Uçar, kızı Yağmur Uçar'dan gelen acı haberle yıkıldı.

Hain saldırıda kızı Yağmur Uçar ve eski eşini kaybeden oyuncu Nurettin Uçar konuştu. Sabah'ın haberine göre acılı baba, kızının son günü yaşadıklarını ve Yağmur'la son görüşmesini anlattı.

■ Terör saldırısında kızınızı kaybettiniz. Yaşananlar sonrası hislerinizi öğrenebilir miyiz?

"Bir baba için çok zor evladını kaybetmek. Kızımla çok güzel hayallerimiz vardı. Onunla her şeyimi pay- laşırdım. Ben onu hep 'Datlu kızım' diye severdim. O da bana 'Babam' derdi. Kimse onun gibi güzel 'Babam' diyemezdi. Benim tek tesellim kızımın şehitlik mertebesine ulaşması olması."

■ En son ne zaman görmüştünüz kızınızı?

"5 ay önce görmüştüm onu en son. Fransa'da yaşıyorum. Yılbaşında türkiye'ye gelecektim. Birlikte tatil yapacaktık. Yazın da Fransa'ya yanıma gelecekti, onunla gezecektik. Sürekli telefonla konuşurduk. Aramızda çok güçlü bir bağ vardı. Kızımla en son terör saldırısından bir gün önce konuştuk. Pazar günü de kızımı aradığımda cevap vermedi."

"Sonrasında mesaj da attım ama cevap gelmedi. Bir saat sonra annesine yazdım. Hafta sonları genelde Taksim'e giderlerdi. Bunu bildiğim için endişelenmeye başladım. Kızımı ve annesini defalarca aradım ama cevap alamadım. Sonrasında eski eşimin babasını aradım, açtı telefonu ama cevap vermeden kapattı. Yarım saat sonra Yağmur'un dayısı aradı. 'Ablamı ve kızını kaybettik' dedi. Ben yıkıldım o anda. Ama hissetmiştim kötü bir şey olduğunu. Patlama sonrası medyaya yansıyan fotoğraflarda yerde yatanlardan birini eski eşime benzettim ama insan kondurmak istemiyor işte..."

"Salı günü cenazelerini kaldırdık. Hayatımın en zor günüydü. Cenazeye tanıyan, tanımayan herkes katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay oradaydı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yakından ilgilendi. Devletimiz ilk günden beri bizi hiç yalnız bırakmadı."

■ Taksim'de yaşanan terör saldırısı için neler söylemek isterseniz?

"Bombacı yakalandı ama bunlar maşa. Arkasındakiler esas bunun sorumlusu. Ben Fransa'da yaşıyorum. Görüyoruz, Batı dünyası ülkelere güç kaybettirmek için terör örgütlerini destekliyor, bu tip teröristleri barındırıyor. Ülkemizin de güçlü olmasını istemedikleri için terör örgütlerini destekliyorlar. Biz çok güçlü bir ülkeyiz, birlik içinde olmalıyız. Maşa olarak kullanılan PKK gibi örgütler korkak... Bizi yıldıramazlar!"

■ Kızınız Yağmur'un hayalleri nelerdi?

"Edebiyatla yakından ilgiydi. Yazar olmak istiyordu. En son görüştüğümüzde bana 'Baba eğer edebiyatçı olamazsam polis olup, şehit olmak istiyorum."

"Bu arada Yasin Suresi'ni ezberledim. Ölürsen mezarına gelip okurum' demişti. Ancak bu görev bana düştü. Defin sonrası ona Yasin Suresi'ni okudum."