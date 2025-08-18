Taksi durağı kana bulandı! Kılıçlı dehşet kamerada

MÜŞTERİ OLARAK BİNEMEYİNCE SALDIRIYA GEÇTİ

Olay, Mamak'ın Mutlu Mahallesi'nde bulunan Mutlu Taksi Durağı'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elinde kılıç bulunan bir yolcu durağın taksisine binmek istedi. Ancak taksici, şüpheliyi aracına kabul etmeyerek durağa geri döndü.

DURAĞA GİDİP KILIÇLA SALDIRDI

Buna sinirlenen saldırgan durağa yönelerek 70 yaşındaki Ceylan Özaydın'a kılıçla saldırdı. Kanlar içinde yere yığılan Özaydın ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Özaydın hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

"TAKSİCİNİN HİÇBİR GÜVENCESİ YOK"

Taksi durağı başkanı Ali Resuloğlu, "Aracımız gidiyor, yolcu elinde sallama olduğu için şoförümüz almıyor. Bunun üzerine durağa gelip 70 yaşındaki insana saldırıyor. Arkadaşımız yoğun bakımda. Taksicinin hiçbir güvencesi yok. Her gün bir taksici öldürülüyor" diyerek tepkisini dile getirdi.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırgan, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay gerçekleşirken o sırada taksi durağının içinde kayıtta olan güvenlik kamerası yaşananları anbean kaydetti.