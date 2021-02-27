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Takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü alev alan aracında yanarak öldü

Takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü alev alan aracında yanarak öldü
27.02.2021 16:47
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Gaziantep’te takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü alev alan aracında yanarak öldü. Kaza, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Burç Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, misafirlikten dönen Mehmet Bulut (35) idaresindeki plakası ve markası öğrenilemeyen otomobil Burç Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası alev alan araçta sıkışan sürücü Mehmet Bulut hayatını kaybetti. Söndürülen otomobilden çıkartılan Bulut’un cesedi getirildiği Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze işlemleri Bahaeddin Nakıboğlu Camiine getirilen Bulut Asri Mezarlıkta defnedildi.


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