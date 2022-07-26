Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte patlak veren gıda krizini çözmek adına tüm dünyayı rahatlatacak bir hamle yaptı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da imzalanan anlaşma ile dünya yeni bir gıda krizinin kıyısından döndü.

RUSYA DUYURDU! AÇILIŞ YARIN

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl çıkarılması konusunda Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde çalışmak üzere Rus askeri heyetin İstanbul'a gittiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" hükümlerine uygun olarak Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarına başladığı bildirildi.

Tuğamiral Eduard Luyik başkanlığında bir uzman heyetin bugün İstanbul'da olacağı ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus uzmanların ana görevi, girişimin pratik uygulama aşamasına girmesi için gerekli tüm sorunları hızlı bir şekilde çözmek olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus heyetinin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığının özel kontrolü altında olduğuna dikkat çekildi.

Milli Savunma Üniversitesi'nde, tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreninin yarın gerçekleştirileceği öğrenildi.

Karadeniz üzerinden dünya pazarlarına tahıl ve diğer gıda ürünlerinin taşınmasına ilişkin anlaşma Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri António Guterres'in katılımıyla Dolmabahçe Sarayı'nda imzalandı.



Anlaşmaya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov imzalarını attı.

KARADENİZ'DE BİR IŞIK VAR

Törende sözü ilk olarak BM Genel Sekreteri António Guterres aldı. Guterres açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Bugün Karadeniz'de bir ışık var, umut ışığı, rahatlama ışığı. Sizin arabulucuğunuz olmazsa olmaz bir görev gördü. Rusya ve Ukrayna temsilcilerine tüm engelleri aştınız, yeni bir girişimin önünü açtınız. Bu dünyanın yararına bir anlaşmadır" ifadelerini kullandı.

Tüm dünya rahat bir nefes alırken, İstanbul'daki tarihi anlaşmanın etkileri görülmeye başlandı. Buğday fiyatları, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 24 Şubat'taki fiyatının altına düştü.





Buğday'ın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları son 5 ayın en düşük seviyesine geriledi.





YÜZDE 6 DEĞER KAYBETTİ

Tahıl krizinin çözülmesiyle arzın yükseleceği beklentileri, buğdaya yaklaşık yüzde 6 değer kaybettirerek 7,7 dolara düşürdü. Bu seviyeler en son Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan önce görülmüştü. Fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.





BÜYÜK DÜŞÜŞ

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettikten sonraki haftalarda buğday fiyatları 13 dolar/buşel düzeyine kadar çıkmıştı. Bu hafta yaşanan gelişmeler sonrasındaysa Mart 2011'den bu yana yaşanan en büyük düşüş kaydedildi.

Konuyla ilgili A Haber canlı yayına katılan İstanbul Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Demir, "Dünyadaki fiyatlar yüzde 6'nın üzerinde bir düşüş sağladı. Buna asla gölge düşürmemek lazım. Bu çalışmanın hakkını vermek lazım." dedi.

Düşen fiyatlarla ilgili üreticilerin endişeye kapılmaması gerektiğini belirten Demir, "TMO ürünü 7.5 liraya satın alıyor. Altına da düşse satın alıyor, fiyatlar gerilese de satın alıyor. Dünyada en yüksek fiyatı veren şu anda arpa, buğday arasında ilk ülkeler arasındayız." İfadelerini kullandı.

FIRSATÇILARIN ELİNDE PATLADI

Rusya-Ukrayna krizi devam ederken stokçuların ürünü topladığını ancak Türkiye'nin arabulucuğu sonrası işlerin değiştiğine dikkat çeken Demir, "Ellerinde patladı. Ciddi manada haber alıyorduk, değişik yerlerden hububatı satın alıyorlardı. Hububat 12-13 lira olacak diye vurgun yapacaklardı. Ancak hayalleri suya düştü." şeklinde konuştu.