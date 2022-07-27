Tahıl koridoru anlaşması ne kadar sürecek? Hulusi Akar açıkladı

Son dakika haberi! Türkiye’nin girişimiyle varılan tahıl koridoru anlaşmasının işletilmesinde geri sayım sürüyor. İlk gemi yakında hareket edecek. Koordinasyon merkezinin İstanbul’daki faaliyeti de başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla, Milli Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Rus ve Ukrayna heyetlerini 3 dilde selamlayan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, merkezin açılışında konuştu. Akar, "Taraflarca imzalanan belge, 120 gün için geçerli olacak, tarafların sonlandırma talebi olmadıkça da devam edecek, yenilenecektir." dedi.