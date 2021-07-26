Haberler Video Haber Videoları <a href="/index/taciz?type=2" class="">Taciz</a>, küfür, kavga! Restoran çalışanları yan masada oturan 3 kadına laf atan 2 yabancı uyrukluyu tekme tokat dövdü

Taciz, küfür, kavga! Restoran çalışanları yan masada oturan 3 kadına laf atan 2 yabancı uyrukluyu tekme tokat dövdü

Taciz, küfür, kavga! Restoran çalışanları yan masada oturan 3 kadına laf atan 2 yabancı uyrukluyu tekme tokat dövdü
26.07.2021 11:23
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Yoğunluk başladı

İstanbul Taksim Talimhane'de ortalık karıştı! Bir restorana gelen yabancı uyruklu 2 kişi yan masada oturan 3 kadına laf attı. Restoran çalışanlarının gitmeleri konusundaki uyarılarına küfürle karşılık veren şahıslar saldırgan tavırlar sergiledi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgada taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.


Olay, dün saat 02.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Talimhane bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde yabacı uyruklu iki şahıs bir restorana gelerek sipariş verdi.

Şahıslar o esnada yan masada oturan 3 kadına iddiaya göre laf attı. Kadınların şikayeti üzerine restoran çalışanları şahısları uyardı.



KAVGADA DÜŞEN ŞAHIS YERDE TEKMELENDİ
Ancak şahısların kadınları rahatsız etmeye devam etmesi üzerine restoran çalışanları, kalkmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine şahıslar, "Ben buradan gitmiyorum, ne yapacaksınız" diyerek çalışanları tehdit etti.

Taşkınlık yapmaya devam etmeleri üzerine çalışanlar şahısları masadan kaldırarak göndermek istedi. O esnada şahıslar işletme sahibine İngilizce ağır küfür edince ortalık bir anda karıştı.



TARAFLAR BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI
Şahısların yumrukla saldırması üzerine restoran çalışanları da aynı şekilde karşılık verdi.

Dakikalarca süren meydan kavgasında tekme, yumruk ve tokatlar havada uçuşurken, düşen şahıslardan biri ise yerde tekmelendi.

Vatandaşların araya girmesiyle şahıslar olay yerinden uzaklaşırken, yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Öte yandan, olayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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