Taciz ateşine anında karşılık! 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.