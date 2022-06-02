Haberler Haber Videoları Taciz ateşine anında karşılık! 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Taciz ateşine anında karşılık! 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Taciz ateşine anında karşılık! 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
02.06.2022 10:36

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Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Yapılan açıklamada, "Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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