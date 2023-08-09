Geçtiğimiz günlerde Antalya'da yaşayan Barış Bütün 34 gündür evinde su olmadığı için CHP'li Belediyeye isyan etmişti. Elinde bidonlarla Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ASAT bina sını basan Barış Bütün gece saatlerinde elektrikleri kesilip, henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin taşlı sopalı saldırısına uğradı. Öte yandan Barış Bütün ASAT'ın ortaya attığı 'vana kapalıydı' iftirasıyla ilgili de avukatı aracılığıyla şikayetçi olacağını, elinde kamera görüntülerinin olduğunu belirterek, "Ben isyan edince su geldi. Onlar farkında değiller ancak benim evim 24 saat kamera kaydı yapıyor. Nasıl olur da 'vana kapalı' diye iftira atarlar. " dedi.