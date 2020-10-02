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Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yerin yeni görüntüleri ortaya çıktı!
02.10.2020 19:55

2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yere ilişkin görüntüler ortaya çıktı. A Haber, Cemal Kaşıkçı'nın suikaste kurban gittiği yerin görüntülerini aktardı.


2 Ekim 2018'de evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Washington Post yazarı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü yere ilişkin görüntüler ortaya çıktı. A Haber, Cemal Kaşıkçı'nın suikaste kurban gittiği yerin görüntülerini aktardı.
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