Suudi Arabistan yeni umre tedbirlerini açıkladı! (Umre ziyaretleri ne zaman başlayacak?

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 6 ay ara verilen ve 4 Ekim'de yeniden başlayacak olan umre ziyaretleri için birtakım tedbirler alınacağını duyurdu. Tedbirler kapsamında umrecilerin, Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği belirtiliyor.

Resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan haberde, gelecek pazar yeniden başlayacak umre ziyaretleri için alınacak bu önlemlerin neler olduğu açıklandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Kabe ve Haceru'l Esved çevresine konulan barikatın orada kalmaya devam edeceği, umrecilerin Kabe ve Haceru'l Esved'e ulaşmasının ve dokunmasının engelleneceği ifade edilen haberde, Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın günde 10 kez dezenfekte edileceği belirtildi.

Umrecilere zemzem suyunun kapalı kutular içinde verileceği aktarılan haberde, Kovid-19 belirtisi gösteren umreciler için de karantina odaları hazırlandığı bilgisi paylaşıldı.





İçişleri Bakanlığı kaynakları 23 Eylül'de yaptıkları açıklamada, ülke içinden umre yapmak isteyenler için 4 Ekim'den itibaren Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'ın yüzde 30'luk kapasiteyle (günlük 6 bin kişi için) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini aktarmıştı.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynaklar, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.