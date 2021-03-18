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Suriye'den atılan roketler Kilise düştü

Suriye'den atılan roketler Kilise düştü
18.03.2021 21:36
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Suriye'den atılan roketler Kilis'te Beşevler Mahallesi'ne düştü. Yaşanan gelişmenin ardından ekipler harekete geçerken, bölgede yapılan ilk incelemelerde ölen ya da yaralananın olmadığı belirlendi.


Kilisli vatandaşlar Suriye'den atılan roketlerin kente düşmesinin ardından büyük bir panik yaşadı. Yaşanan gelişmenin ardından ekipler olay yerine hareket ederken, bölgedeki vatandaşlarda kendilerini dışarıya attı.

ÖLEN YA DA YARALANAN AOLMADI

Roketin düştüğü yerde yapılan ilk incelemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı. Bölgede panik havası devam ederken, ekipler güvenlik önlemleri aldı.

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