Suriye'de terör operasyonu: MİT bilgiyi verdi SMO aldı: Helin İşenme gözaltına alındı

Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi.

MİT'in istihbari desteği ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK mensubu "Sterk/Amara Amed/Sena" kod adlı Helin İşenme, Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.

PKK'NIN İSTİHBARAT YAPILANMASINDA GÖREVLİ

Terörist İşneme'nin PKK'nın Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde görev aldığı bildirildi.

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçlamasıyla hakkında tutuklama/yakalama kaydı bulunan Helin İşenme, yargılanmak üzere güvenlik güçlerine teslim edildi.

KANDİL SORUMLUSU ETKİSİZ!

MİT dün de terör örgütü PKK'nın sözde Kandil sorumlularından Fehmi Öğmen ve 2 teröristi, Süleymaniye kırsalındaki operasyonla etkisiz hale getirmişti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, PKK'nın sözde üst düzey isimlerini, kurduğu yerel istihbarat ağıyla takip ederek terör örgütü mensuplarının gizlilik içerisinde kullandıkları bir alanı belirledi.

PKK/KCK'nın Irak'ın kuzeyindeki sözde üst düzey yöneticilerinden, gri listede aranan "Sinan Dijvar" kod adlı Fehmi Öğmen'in Süleymaniye'nin Çemçemal kırsalında olduğu tespit edildi.

Örgüte 1993'te katılan, yurt içiyle yurt dışında uzun yıllar terör faaliyetleri yürüten, Türkiye'deki birçok eylemi bizzat organize eden örgüt yöneticilerinden Öğmen'e yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gri listede aranan Öğmen ile beraberindeki sözde tabur sorumlusu "Mazlum Koçer" kod adlı Mehmet Salih Çakal ve şoförleri "Ararat Tolhildan" kod adlı Ahmed Muhammed Ali etkisiz hale getirildi.