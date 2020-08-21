Suriye’nin Deyr ez Zor kentinin doğusundaki Miyadin bölgesinde geçtiğimiz Salı günü bir Rus tümgeneralin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle konvoyun etrafında bulunan askerlerin savrulduğu, bazılarının ise can havliyle kaçtığı yer alıyor.
Suriye'de Rus tümgeneralin öldürüldüğü patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
21.08.2020 18:42
- Suriye'de Rus tümgeneralin öldürüldüğü patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
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