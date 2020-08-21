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Suriye'de Rus tümgeneralin öldürüldüğü patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Suriye'de Rus tümgeneralin öldürüldüğü patlamanın görüntüleri ortaya çıktı
21.08.2020 18:42

Suriye’nin Deyr ez Zor kentinin doğusundaki Miyadin bölgesinde geçtiğimiz Salı günü bir Rus tümgeneralin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı patlamanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde patlamanın etkisiyle konvoyun etrafında bulunan askerlerin savrulduğu, bazılarının ise can havliyle kaçtığı yer alıyor.


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