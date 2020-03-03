Suriye sınırında açıklama yapan Jeffrey'in İdlib'e geçmesinin ardından helikopter hareketliliği 03.03.2020 18:15

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Hatay’ın Suriye sınırından önemli açıklamalarda bulunurken yaşanan helikopter hareketliliği gözden kaçmadı. Söz konusu hareketliliğin özellikle Jeffrey’in Suriye sınırından İdlib’e geçmesinin ardından başlaması dikkat çekti.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ile Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin İdlib'e geçmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarında yaşanan helikopter hareketliliği dikkat çekti.

Helikopterin seyyar ilkyardım hastanesi pistine inip kalktığı gözlendi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey "Her konuda Türkiye'nin yanındayız. Türkiye barışçıl bir çözüm için mücadele ediyor" ifadelerini kullandı.



"ESAD REJİMİ VARLIĞINI SÜRDÜREMEZ"

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise "Burada gördüklerimiz 108 milyon doların çok ötesinde. BM'de söyleyeceğiz artık yeter. Esad rejiminin çok uzun süredir devam eden saldırıları var. Esad rejimi artık varlığını sürdüremez. Rus yönetimine bir ateşkes üzerinde anlaşmalarını söyledik." ifadelerini kullandı.