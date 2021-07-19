Suriye Milli Ordusu’ndan Bab’da huzur operasyonu

Suriye Milli Ordusu (SMO), ülkenin kuzeyindeki Bab ilçesinde, terör örgütlerine karşı huzur operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 40 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab'da, SMO, terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ hücrelerine yönelik olduğu öğrenildi.

Milli ordu içerisinde yer alan Kolordu ve yerel askeri polislerin kontrolünde yapılan huzur operasyonunda gözaltına alınan kişilerin, Kurban Bayramı'nda saldırı hazırlığında olduğu ifade edildi.

Ayrıca huzur operasyonu kapsamında, uyuşturucu kaçakçılarına da baskın düzenlendi.

Sabaha karşı yapılan operasyonda yakalanan terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ mensubu teröristler tutuklandı.

Suriye Geçici Hükümetine bağlı SMO, ülkenin kuzeyinde Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde, sınırları koruma ve asayiş görevlerinde bulunuyor.