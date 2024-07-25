Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in Moskova'da bir araya geldiği bildirildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Putin ile Esed'in dün gece Kremlin Sarayı'nda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Esed'le ilgili sözleri yeniden gündeme geldi.

PUTİN VE ESED BİR ARADA

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Esed'le uzun süredir bir araya gelmediklerini ve gündemde ele alacakları çok sayıda konunun bulunduğunu söyledi.

Suriye'nin de bulunduğu bölgede durumun olumsuz yönde geliştiğine işaret eden Putin, "Ticari ve ekonomik ilişkilerimize gelince, burada da birçok konu var. Umut verici gidişatlar da bulunuyor. Umarım bu konuyu da ele alırız." şeklinde konuştu.

Esed de Rusya ile Suriye'nin geçmişten bugüne zor süreçlerden geçtiğini belirterek, "Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli." dedi.

Esed ise "Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan tüm olaylar dikkate alındığında bugünkü görüşmemiz bu olayların gelişimine ilişkin tüm detayların tartışılması, olası beklenti ve senaryoların ele alınması açısından çok önemli görünüyor" dedi.

EN SON 2003'TE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Putin ve Esad, en son15 Mart 2003'te Kremlin'de görüşmüştü. İki lider, 3 saat süren görüşmede bölgesel meseleler hakkında konuşmuştu. Taraflar, 23 Mart 2024'te bir telefon konuşması yapmış ve Esad, Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall'de düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınamıştı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEM OLDU

Putin ve Esed arasındaki görüşmenin ardından Başkan Erdoğan'ın Esed ile görüşme konusundaki sözleri yeniden gündeme geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Astana'da düzenlenen Şanghay İş birliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'nin ardından dönüş yolunda gazetecilerin Suriye ile ilgili sorusu üzerine "Bizim Sayın Putin ile Beşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. El birliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühimdir." şeklinde konuşmuştu.

ÖMER ÇELİK PUTİN'İ İŞARET ETMİŞTİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, salı günü partisinin MKYK toplantısının ardından açıklama yapmış ve merakla beklenen Erdoğan-Esad görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Başkan Erdoğan-Esad zirvesine ilişkin bir takvim belirlenmediğini, istihbarat kurumlarının görüşmelerinin sürdüğünü belirten Çelik, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de görüşmeye ilişkin girişimlerinin olduğunu söylemişti.