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Sur’da silahlı arazi kavgası: 5 yaralı!
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Sur'da silahlı arazi kavgası: 5 yaralı!

Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 16:47 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024 16:47

Diyarbakır Sur'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Mezranın giriş-çıkışlarında güvenlik önlemleri alınırken, bazı şüpheliler ifadesinin alınması için karakola götürüldü.

Diyarbakır'da 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Sur ilçesine bağlı kırsal Alibardak Mahallesi Pir Hüseyin mezrasında meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Mezranın giriş-çıkışlarında güvenlik önlemleri alınırken, bazı şüpheliler ifadesinin alınması için karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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