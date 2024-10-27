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Sünnet düğününde zehirlenme şüphesi: 60’tan fazla davetli hastanelik oldu
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Sünnet düğününde zehirlenme şüphesi: 60’tan fazla davetli hastanelik oldu

Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024, 22:46 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2024, 22:46

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde düzenlenen sünnet düğünü sonrası 60 kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu.

Yenimahalle Menderes Caddesi'nde bir dernekte öğle saatlerinde düzenlenen sünnet düğününde davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. İddiaya göre, tavuklu pilav yiyen bazı davetliler evlerine döndükten sonra mide bulantısı ve kusma gibi zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çok sayıda ihbar üzerine bölgedeki farklı noktalara sağlık ekipleri sevk edildi. Rahatsızlanan bazı vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılırken, bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla hastaneye başvurdu. 60'tan fazla kişinin benzer şikayetlerle hastanelere başvurduğu öğrenildi.

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