Sümela Manastırı 1 Mayıs'ta tamamen açılıyor! 360 tonluk kaya da sabitlendi

Trabzon Maçka'da yer alan Sümela Manastırı'nda restorasyon çalışmaları tamamlandı. Sümela Manastırı'nda restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve leoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirmesi projelerinde sona gelindi. Giriş kapısı üzerinde tehdit oluşturan 360 tonluk kaya kütlesinin 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlendiği manastır, 6 yıl aradan sonra tüm alanlarıyla 1 Mayıs'ta kapılarını ziyaretçilerine açıyor. Vali İsmail Ustaoğlu, "Sümela artık her şeyiyle 1 Mayıs itibariyle ziyarete açılıyor. Bu restorasyonla birlikte ziyaretçilerimiz rahat bir şekilde manastırı gezebilecek" dedi.