Sultangazi’de yol ortasında servis otobüsü yanmaya başladı
Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde seyir halindeki servis otobüsünün motor kısmından başlayan yangın, kısa sürede alev topuna döndü. Otobüs kullanılamaz hale gelirken, can kaybı yaşanmadı.
SULTANGAZİ'DE SERVİS OTOBÜSÜ ALEV TOPUNA DÖNDÜ
İstanbul Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde seyir halindeki 34 LEL 534 plakalı servis otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak içindekileri tahliye etti.
YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ
Çevredeki vatandaşlar yangına yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı ancak alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından otobüs tamamen kullanılamaz hâle geldi. Yangın nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR
Servis otobüsündeki yangının çıkış nedeni yapılacak inceleme sonucu netlik kazanacak.