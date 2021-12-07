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Sultangazi'de meydan dayağı: Taciz şüphelisini bayılana kadar dövdüler

Sultangazi'de meydan dayağı: Taciz şüphelisini bayılana kadar dövdüler
07.12.2021 10:29 - Son Güncelleme: 07.12.2021 10:35
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Son dakika haberi! İstanbul Sultangazi'de iddialara göre bir kadına cinsel organını göstererek taciz eden yabancı uyruklu kişiyi mahalleli bayılana kadar dövdü. Şüpheli kendine geldikten sonra gözaltına alındı.

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Sultangazi'de iddialara göre bir kadına cinsel organını göstererek taciz eden yabancı uyruklu kişiyi mahalleli bayılana kadar dövdü. Şüpheli kendine geldikten sonra gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, köpeğini gezdiren kadın Pakistan uyruklu K.A. (31) tarafından taciz edildi.

Şüphelinin cinsel organını göstermesiyle kadın bağırarak çevreden yardım istedi. Sokaktan geçen 2 kişi, kadının yardımına koşarak, şüpheliyi dövmeye başladı.

Çevreden gelenlerin de katılmasıyla şüpheli kalabalık tarafından bayılana kadar darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre şüphelinin kendine gelmesini bekledi. Ardından kendine gelen şüpheli gözaltına alındı. Mahalle sakinlerinden Orhan Yılmaz, "Ben olayı görmedim. Bir kız çocuğuna yabancı uyruklu biri tacizde bulunmuş. Ondan sonra yardım istemiş sanırım. 2 tane genç delikanlı burada o kişiyi indirdiler.

Sonra burası iyice kalabalık oldu. Yabancı memleketten gelip, sen bizim kızlarımızın namusuna dil uzatırsan böyle olur. 2 tane genç tesadüfen oradan geçerken olaya müdahale etmişler. Daha sonra gelen vurdu, giden vurdu. Polis gelene kadar dayak yedi. Polis ekipleri alıp götürdü" dedi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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