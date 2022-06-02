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Sultangazi'de iş merkezinde yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Sultangazi'de iş merkezinde yangın: 6 kişi dumandan etkilendi
02.06.2022 17:50

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Son dakika haberleri... Sultangazi'de 8 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan depoda yangın çıktı. İş merkezi içine dolan duman nedeniyle 6 kişi etkilendi.

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Yangın, Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde sekiz katlı bir iş merkezinin zemin katındaki depoda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı.

Kağıt depolama alanı olarak kullanılan depodan duman yükseldiğini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangında iş merkezindeki atölyelerde çalışan 6 kişi dumandan etkilendi.

Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangını kısa söndürerek duman tahliyesi yaptı. Dumandan etkilenenler, ambulanslara alınarak ilk müdahaleleri yapıldıktan hastaneye kaldırıldı.

Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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