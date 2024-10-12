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Sultangazi'de hafriyat kamyonunun çarptığı yol levhası otomobilin üzerine devrildi: O anlar kameralarda
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Sultangazi'de hafriyat kamyonunun çarptığı yol levhası otomobilin üzerine devrildi: O anlar kameralarda

Giriş Tarihi: 12 Ekim 2024, 23:29 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2024, 23:29

Otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sultangazi'de karşı şeride geçen hafriyat kamyonunun çarptığı yol levhası otomobilin üzerine devrildi, 1 kişi yaralandı.
Sultançiftliği Mahallesi'nde E.K'nin kullandığı 34 KJZ 086 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek yol levhasına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle levha, L.T. idaresindeki 39 SU 730 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ile araçta fenalaşan kişiler hastaneye götürüldü.
Kaza sonrası oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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