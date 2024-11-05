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Sultanbeyli'de park halindeki kamyondan hırsızlık güvenlik kamerasında
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Sultanbeyli'de park halindeki kamyondan hırsızlık güvenlik kamerasında

Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 17:54 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 17:54

Sultanbeyli'de park halindeki kamyonun kasasından tekstil ürünlerinin çalındığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Gece saatlerinde ticari araçla Hamidiye Mahallesi'ne gelen zanlılar, park halindeki kapalı kasa kamyonun yanına yaklaştı. Şüpheliler, kasasını açtıkları kamyonda bulunan, içinde tekstil ürünlerinin olduğu kolileri alarak araçlarına yüklemeye başladı. Bu sırada kamyonun bulunduğu yere gelen mal sahibi, şüphelilere engel olmaya çalışırken zanlılar araçlarına binerek hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi, bir vatandaş da o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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