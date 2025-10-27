Sultanbeyli’de kadına saldırı: Aracını takip edip darbetti... İşte o anlar!

Olay saat 14:45 sıralarında Sulatnbeyli Turgut Reis mahallesinde meydana geldi.İddiaya göre 4 kadının bulunduğu otomobil kimliği belirsiz 1 kişi tarafından takip edilmeye başladı. Uzun süren takip sonrasında şüpheli caddede önünü kestiği otomobili durdurdu.Aracından inen saldırgan otomobilde olan bir kadını yakasından tutarak araçtan indirip darbetti ardından da yere savurdu. Araçtaki diğer kadınlar ise araya girerek saldırganı olay yerinden uzaklaştırdı. Bir süre daha devam eden kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.Saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, kavga ve kadının darbedildiği anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.