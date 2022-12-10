Sultanbeyli’de altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü

Sultanbeyli'de 3 katlı bina girişinde altyapı çalışması yapılırken toprak kayması sonucu bir işçi, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçi Turan Tuna, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.