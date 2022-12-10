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Sultanbeyli’de altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü

Sultanbeyli’de altyapı çalışmasında göçük: 1 işçi öldü
10.12.2022 17:32

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Sultanbeyli'de 3 katlı bina girişinde altyapı çalışması yapılırken toprak kayması sonucu bir işçi, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göçük altından çıkarılan işçi Turan Tuna, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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Sultanbeyli'de inşaat alanındaki çalışmalar sırasında göçük altında kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Sultanbeyli, Adil Mahallesi, Aslı Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın girişinde saat 15.00 sıralarında alt yapı çalışması yapıldığı sırada toprak kayması sonucu göçük meydana geldi.

Toprak kayması sonucu Turan Tuna (61) göçük altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş makinası yardımıyla göçük altında kalan işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Polis ekipleri sokağa şerit çekerek önlem aldı. Turan Tuna olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Turan Tuna'nın cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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