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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024, 16:39 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024, 16:58

Sultanbeyli Son Dakika Haberleri: Enci düğün salonunda silahlı dehşet! Ahmet Taşan'ın Kader İrgören'i katlettiği düğünden yeni görüntüler!

İstanbul Sultanbeyli'ye bağlı Necip Fazıl Mahallesi, Ziynet Sokak üzerindeki Enci düğün salonunda meydana gelen olayda Ahmet Sultanbeyli Son Dakika Haberleri...Taşan isimli şahıs evlenme teklifini reddeden Kader İrgören'i düğünde tabancayla vurarak katletti. Düğün salonunda yaşanan olaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde silahlı saldırgan Ahmet Taşan’ın salondaki diğer vatandaşlarla birlikte halay çektiği görülüyor.

Sultanbeyli'de sevdiği kız tarafından evlenme teklifi reddedilen şahıs, bir düğün salonunda tabancayla önce genç kızı vurarak öldürdü, ardından kendi kafasına ateş ederek intihara teşebbüs etti. Silahlı saldırganın olaydan kısa süre önce düğün salonunda halay çektiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, Sultanbeyli ilçesi, Necip Fazıl Mahallesi, Ziynet Sokak üzerindeki düğün salonunda dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre Ahmet Taşan, daha önce istemeye gittiği ve reddedildiği Kader İrgören ve ailesiyle bir düğün salonunda karşılaştı. Taşan, belinden çıkardığı silahla Kader İrgören'e ateş etti. Ardından da silahı kendi kafasına doğrultarak ateş etti. Ahmet Taşan ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, Kader İrgören ise hastanede hayatını kaybetti.

Düğün salonunda yaşanan olaya ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde silahlı saldırgan Ahmet Taşan'ın salondaki diğer vatandaşlarla birlikte halay çektiği görülüyor.

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