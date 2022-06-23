Süleyman Soylu'dan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Marmaris’teki yangın üzerinden siyaset yapmaya, hükümeti suçlamaya çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hani geçen sene belediyelerinizden yardım topluyordunuz. Yapacağınız işin, söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. 3-4 saatlik uykularla ayaktayız, insanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok para toplayacaksan belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemek, Türkiye'nin bunu kaldıracak bir gücü yoktur” dedi.