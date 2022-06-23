Haberler Haber Videoları Süleyman Soylu'dan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Süleyman Soylu'dan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Süleyman Soylu'dan Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki
23.06.2022 12:21

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:41
FETO'nun yeğeni yakalandı
Haber 05:35
Marmaris orman yangınında son...
Haber 01:23
Anaokulunda "kayıp" skandalı
Haber 00:40
Korkunç son! Metrelerce...
Haber 03:34
Marmaris yangınında son durum!
Haber 12:35
Pınar Gültekin'in acılı babası...
Haber 01:14
Milyonluk dolandırıcılık!...
Haber 05:36
HAKSIZ TAHRİK indirimi nedir?...
Haber 00:44
Ankara'da DEAŞ operasyonu!...
Haber 00:43
PKK'ya Pençe-Kilit darbesi!...
Haber 02:28
Uyuşturucunun "Kökünü Kurutma...
Haber 09:40
Diyarbakır merkezli 10 ilde...

Marmaris’teki yangın üzerinden siyaset yapmaya, hükümeti suçlamaya çalışan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Hani geçen sene belediyelerinizden yardım topluyordunuz. Yapacağınız işin, söyleyeceğiniz sözün arkasında olacaksınız. 3-4 saatlik uykularla ayaktayız, insanların emeklerine yazık. Beceriksiz kim? Çok para toplayacaksan belediye otobüslerini tamir ettirmek için para topla. Laf söylemek için laf söylemek, Türkiye'nin bunu kaldıracak bir gücü yoktur” dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA