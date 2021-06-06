Haberler Video Haber Videoları Suç örgütü lideri <a href="/index/sedat-peker?type=2" class="" rel="tag">Sedat Peker</a>’i kimler gündemde tutuyor? <a href="/index/nazif-karaman?type=2" class="" rel="tag">Nazif Karaman</a> <a href="/index/a-haber?type=2" class="" rel="tag">A Haber</a>’de değerlendirdi

Suç örgütü lideri ’i kimler gündemde tutuyor? ’de değerlendirdi

Sedat Peker’i kimler gündemde tutuyor? ’de değerlendirdi" />
06.06.2021 23:22
Ana Sayfa 00:16
Barış Pınarı bölgesinde bir...
Ana Sayfa 02:30
Ömer Çelik’ten Ahmet Şık’a...
Ana Sayfa 00:54
Kurbağalıdere de "deniz...
Ana Sayfa 01:40
Helin Kandemir annesinin hık...
Ana Sayfa 00:33
Demet Özdemir'den akıl alan...
Ana Sayfa 05:50
Bakandan metro hattına beton...
Ana Sayfa 01:52
Sırtına saplı bıçakla...
Ana Sayfa 02:42
Seren Serengil kötü haber!...
Ana Sayfa 05:22
İETT’nin paraları nereye...
Ana Sayfa 00:30
EDHO 198. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 08:55
Müge Anlı'da bugün... (ATV...
Ana Sayfa 00:28
MSB duyurdu: 6 PKK'lı terörist...

Suç örgütü lideri ’i kimler gündemde tutuyor? Haber Müdürü , suç örgütü lideri Peker'in farklı kutuplarla birlikte saldırıya geçtiğini dile getirdi. Suç örgütü liderinin kimler tarafından gündemde tutulduğunu açıklayan Karaman, "Google'a yazdığımda YouTube videoları yerine bakın neler çıkıyor. T24 almış videoyu koymuş. 2. sırada Nevşin Mengü ardından Ruşen Çakır, Halk TV, Tele1. Suç örgütü lideri Peker ile yan yana koyamacağın isimler nasıl oluyor da bunun sesi oluyor. Erdoğan düşmanlığı hepsini aynı noktada birleştiriyor." şeklinde konuştu.


Haber Videoları