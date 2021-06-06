Suç örgütü lideri Sedat Peker’i kimler gündemde tutuyor? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman, suç örgütü lideri Peker'in farklı kutuplarla birlikte saldırıya geçtiğini dile getirdi. Suç örgütü liderinin kimler tarafından gündemde tutulduğunu açıklayan Karaman, "Google'a Sedat Peker yazdığımda YouTube videoları yerine bakın neler çıkıyor. T24 almış videoyu koymuş. 2. sırada Nevşin Mengü ardından Ruşen Çakır, Halk TV, Tele1. Suç örgütü lideri Peker ile yan yana koyamacağın isimler nasıl oluyor da bunun sesi oluyor. Erdoğan düşmanlığı hepsini aynı noktada birleştiriyor." şeklinde konuştu.