Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in son videosunu çektiği otelin sahibi Türkiye düşmanı Khalaf Ahmad Al Habtoor çıktı!

Son dakika haberleri... Çektiği videolar ile Türkiye aleyhinde iddialarda bulunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in, Birleşik Arap Emirlikleri’nde son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin sahibinin Türkiye düşmanı olduğu ortaya çıktı. Habtoor Grup Yönetim Kurulu Başkanı Khalaf Ahmad Al Habtoor'un Arap iş adamlarına Türk vatandaşlarının tümünü işten çıkarma ve Türk ürünlerini boykot çağrısı yaptığı öğrenildi.