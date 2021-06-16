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"Sübyancılar" Kocaeli'de tacizci 2 kişiye mahalleli dayağı! Tekme tokat dövdüler

16.06.2021 14:59
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Kocaeli'nde bir grup mahalleli 14 yaşındaki kızı takip sonrası taciz eden 2 kişiyi tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle 2 kişi olay yerinden kaçtı.


Olay, önceki gün, Körfez ilçesi Denizciler Caddesi'nde meydana geldi. İki kişi, takip ettikleri 14 yaşlarındaki kızı taciz etti.

Durumu fark eden mahalleli, kızı taciz edenleri durdurup tekme tokat saldırdı.

Bir kişi, "Sübyancılar" diye bağırıp şüphelilere saldırdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle, 2 kişi olay yerinden kaçtı.

Mahallelinin 2 kişiye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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