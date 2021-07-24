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Su kesintisi dillere düştü! Hatay Hassa'da su kesintisi vatandaşı canından bezdirdi

Su kesintisi dillere düştü! Hatay Hassa'da su kesintisi vatandaşı canından bezdirdi
24.07.2021 17:35
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Hatay'ın Hassa ilçesindeki su kesintisi vatandaşları canından bezdirdi. Dillere düşen su kesisntisi sonrası sosyal medya kullanıcıları arama motorlarında ''Hatay Belediye Başkanı hangi partiden? Hatay Büyükşehir Belediyesi hangi partiden?'' sorularını aratmaya başladı. Peki Hassa'daki kesintinin sebebi ne? Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında aktardı.


Hatay'ın Hassa ilçesindeki su kesintisi vatandaşları canından bezdirdi. Peki Hassa'daki kesintinin sebebi ne? Bölgeden son gelişmeleri A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur canlı yayında aktardı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı hangi partiden?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Lütfü Savaş %41,5'lik oy alarak Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin ilk başkanı olmuştur.

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